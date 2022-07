INTERVJUU ⟩ Kriitiliselt meelestatud Ukraina kindral: vaenlase alahindamine on sõjas kõige hirmsam viga

Vestlus endise Ukraina relvajõudude erioperatsioonide vägede ülema esimese asetäitja armeekindral Krõvonossiga oli keeruline nagu alati. Ma ütleksin, et see on alati olnud mitte just meeldiv, kuid väga kasulik külm dušš, mis on vajalik olukorra mõistmiseks. Ühest küljest toetab Krõvonoss tulihingeliselt Ukraina NATOsse astumist ja seisab isiklikult kaitseliidu põhimõttel territoriaalkaitsesüsteemi (TRO) juurutamise eest. Teisalt kritiseerib ta karmilt Ukraina praeguse poliitilise juhtkonna mõningaid otsuseid.