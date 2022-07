Vene kaitseministeerium adub ummikut, aga jutt Ukrainas «hoo maha võtmisest» on puhas jura

«Tegemist on järjekordse taktikalise pettusega, sest suurtüki-, õhu- ja raketirünnakud jätkuvad,» nentis Stoicescu, tuletades meelde aastatetaguseid relvarahukokkuleppeid Donbassis, mida Venemaa iga kord rikkus. Tõenäolisem on Stoicescu sõnul aga Putini otsus pidada Ukraina vastu kurnamissõda kasvõi oma elu lõpuni.

Mihkelson tõi tuntud tagasivaatena välja aga Vene kaitseministeeriumi varasema «lubaduse»: «Võrreldav sõnum oli ju vahetult enne 24. veebruari, kus ligi kümmekond päeva varem teatas see sama mees, et Venemaa on lõpetanud õppused Ukraina piiridel ja osa vägesid naaseb baasidesse,» rääkis ta.