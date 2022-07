Luhanski kuberner hoiatab katastroofi eest vallutatud Sjeverodonetskis

Kuberner Serhi Haidai ütles, et venelased annavad suurtükkidest valimatult tuld, et kindlustada oma edusamme Luhanskis.

Moskva kuulutas eelmisel nädalal, et oblast on täielikult Vene vägede kontrolli all, aga Haidai ja teiste Ukraina ametnike sõnul on väike osa sellest veel Ukraina relvajõudude käes.