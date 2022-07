Blinken ja Wang otsustasid Hiina ja USA suhteid parandada

«Kaks poolt jõudsid vastastikusest kasust lähtudes konsensuseni toetada Hiina-USA ühise töörühma konsultatsioone, et saavutada paremaid tulemusi,» seisis ministeeriumi avalduses.

USA välisminister Antony Blinken ütles samuti, et harva ette tulevad kõnelused Hiina kolleegiga Indoneesias G20 kohtumisel olid konstruktiivsed, kuid murelikuks teeb Taiwani küsimus.

«Meie suhete keerukusest hoolimata võin ma mõningase kindlusega öelda, et meie delegatsioonide jaoks oli tänane arutelu kasulik, otsekohene ja konstruktiivne,» ütles Blinken pärast viis tundi kestnud kõnelust Hiina väliministri Wang Yiga.

Blinkeni sõnul ütles ta Wangile, et praegu on hetk tõusta püsti, nagu tegid G20 riigid üksteise järel, ning mõista hukka agressioon ja nõuda Venemaalt muu hulgas ka seda, et ta võimaldaks juurdepääsu Ukraina blokeeritud teraviljale.