Armeenia kritiseeris Jüri Ratase visiiti Shushi linna

Ratas ja tema juhitud Eesti parlamendidelegatsiooni liikmed sõitsid 24. mail ametliku visiidi käigus Aserbaidžaani 2020. aasta Mägi-Karabahhi sõja käigus tagasi vallutatud Shushi linna.

Simonjan ütles Riina Kaljurannale, Eesti suursaadikule Gruusias ja Armeenias, et visiit ja Ratase seal tehtud Aserbaidžaani-meelseid väljaütlemised on äärmiselt murettekitavad. Simonjani sõnul on Ratase tegevus vastuolus Armeenia ja Eesti vaheliste sõbralike suhetega ning Eesti ametliku toetusega Mägi-Karabahhi konflikti rahumeelsele lahendamisele OSCE Minski grupi kaudu.

«Me jälgime alati Eesti parlamendi tegevust ja omastame suurt tähtsust mis tahes avaldustele või muudele meeleavaldustele meie jaoks tundlikel teemadel,» ütles Simonjan Eesti suursaadikule.

Armeenia parlamendi spiikri sõnul on ta saatnud Jüri Ratasele ka kirja, kus ta selgitab konflikti olemust ja 2020. aasta laastava sõja tagajärgi. Simonjan avaldas lootust, et Ratas külastab tulevikus Armeeniat, tutvub olukorraga ning kohtub ka Mägi-Karabahhi esindavate ametnikega.

Eesti suursaadik avaldas omakorda lootust, et tulevikus avaneb võimalus arutada kõiki neid küsimusi Eesti parlamendi spiikriga. Ta edastas riigikogu esimehe ametliku kutse, mis on adresseeritud tema Armeenia kolleegile. Simonjan võttis vastastikuse kutse vastu ning kordas veel kord soovi näha oma Eesti kollegi ka Armeenias.

Jüri Ratas kirjutas ise Facebookis, et kohtumisel Ilham Alijeviga keskenduti Shusha külastusele ning, et Aserbaidžaani president kirjeldas ajalooliste probleemide kompleksset tausta ja Karabahhi taastamisplaane. Ratas kirjutas ka, et sai teada, et on esimene Karabahhi piirkonda külastanud parlamendi esimees.

Aserbaidžaani president Ilham Alijev kiitis Ratase visiiti Aserbaidžaani valduses olevasse linna, kui ta võttis viimase vastu Bakuus 25. mail. Alijev ütles, et Ratasel oli võimalus näha seal tõendeid armeenlaste poolt toime pandud laiaulatuslikest hävitustest. Aserbaidžaani on samaaegselt süüdistatud selles, et üritab hävitada linna armeenia pärandit.