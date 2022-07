FOTOD ⟩ Sri Lanka peaministri kodu pandi põlema

Sri Lanka Arstide Nõukogu hoiatas, et riigi haiglatel on ressursid otsakorral ja suure ohvrite arvuga ei tuldaks toime.

Parlamendierakondade juhid kohtusid laupäeval ja otsustasid paluda Rajapaksal ja Wickremesinghe tagasi astuda. Opositsiooni teatel jõuti konsensuseni, et ajutiseks presidendiks peaks saama parlamendi spiiker Mahinda Abeywardana.

Sri Lanka majandus on kokku kukkunud ja sõltub peaasjalikult välisabist riikidelt nagu India. Valitsus on püüdnud pidada Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF) läbirääkimisi abipaketi üle, kuid Wickremesinghe märkis läinud kuul, et riigi pankrot teeb kõnelused äärmiselt keeruliseks.