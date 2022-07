Itaalia alustas Lampedusa keskusest migrantide ümberpaigutamist

Itaalias on juulikuus igal päeval suurenenud migrantide saabumine võrreldes viimaste aastatega, selgub siseministeeriumi statistikast. Kokku on ebaseaduslikke sisserändajaid sel aastal juba saabunud üle 30 000, mullu sama ajaga oli see näitaja 22 700 peal ning 2020. aastal 7500.