Jaapan avas Abe atentaadi järel valimisjaoskonnad

Ehkki valimisi varjutab Abele korraldatud atentaat, siis nii peaminister Fumio Kishida kui mitmed teised poliitikud on öelnud, et šokeeriv tapmine ei peata demokraatlikku protsessi.

Abe mõrvas kahtlustatav 41-aastane Tetsuya Yamagami on vahi all ning ütles uurijatele, et tappis ekspeaministri, kuna viimane oli tema sõnul seotud nimetamata organisatsiooniga. Kohalik meedia on nimetanud seda organisatsiooni kui usulist ühendust ning öelnud, et Yamagami perekonnal oli rahalisi raskusi, kuna ta ema oli ühendusele teinud annetusi.