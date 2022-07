Jaapani võimuparteile prognoositakse Abe tapmise järel valimisvõitu

Peaminister Fumio Kishida nõudis, et valimised peetaks rünnakust hoolimata, kuna vägivallal ei tohi kunagi lubada kõne vaigistada.

Abe mõrvas kahtlustatav 41-aastane Tetsuya Yamagami on vahi all ning ütles uurijatele, et tappis ekspeaministri, kuna viimane oli tema sõnul seotud nimetamata organisatsiooniga.