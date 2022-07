Soul: Põhja-Korea katsetas arvatavat mitmikraketiheitjat

Avalduses ei täpsustatud, mitu lasku tulistati, kuid kinnitati, et riigi sõjavägi jätkab olukorra jälgimist ja säilitab koos USAga igakülgse valmisoleku.

Presidendi julgeolekubüroo korraldas katsetusega seoses istungi ja kinnitas, et hoiab olukorral silma peal.

Põhja-Korea on korraldanud tänavu terve hulga relvakatsetusi, tulistades esimest korda alates 2017. aastast välja ka mandritevahelise ballistilise raketi.

Washingtoni ja Souli ametnikud on hoiatanud, et totalitaarne režiim valmistub seitsmendaks tuumakatsetuseks. Ühendriigid on lubanud anda sellele «kiire ja jõulise» vastuse.