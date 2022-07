KOHALIK VAADE ⟩ Läti kaitseministri plaan taastada ajateenistus ootab valitsuse tuge

Seejuures pole kahtlustki, et Ukraina sõda on mõjutanud oluliselt ja püsivalt seda, kuidas lätlased tajuvad oma julgeolekut. Märtsis näitas Kantari arvamusuuring, et 85 protsendil riigi elanikest keerlesid peas negatiivsed mõtted, ning maiks polnud midagi muutunud: ikka ütles 85 protsenti lätlastest, et on mures või väga mures, sedapuhku Gemiuse küsitluse kohaselt.