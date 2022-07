Kalingradile jõustuvad kokkulepitud EL-i sanktsioonid

Piirangud tsemendile, alkoholile ja muudele kaupadele on ette nähtud 8. aprillil vastu võetud sanktsioonide paketis.

Pärast seda, kui 17. juunil jõustus Venemaa terase ja mustmetalli veo keeld läbi EL-i, ütles Venemaa, et tegemist on Leedu vaenuliku ja ühepoolse tegevusega ning Kaliningradi blokaadiga.

Leedu eitab seda, nimetab Venemaa kihutustööks ja tuletab meelde, et transiidile kehtivad EL-i sanktsioonid.

Peagi teatas Euroopa Komisjon, et otsib selgitusi, kuidas tuleks kohaldada sanktsioone Kaliningradi transiidile. Leedu peaminister Ingrida Šimonytė ütles juuni lõpus, et Leedu on oma seisukohas järjekindel – määruse sätteid tuleb rakendada.