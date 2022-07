KOMMENTAAR ⟩ Venemaa denormaliseerimine käib tugevas nõukogude hõngus

Igal protsessil on kõrvalmõjud, iga rakendatud jõud leiab endale vastutoime. Vastastikmõju, kas teate. Seda lihtsat reeglit pole veel keegi muuta suutnud, ei suuda ka Vladimir Putin. Isegi vaatamata sellele, et Vladimir on oma nime poolest «maailmavalitseja» (vladi+mir, seejuures tasub meenutada ka plaani nimetada Kaliningrad ümber Vladibaltiskiks), ei suuda temagi tühistada baasreegleid.