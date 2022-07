Uberi failid: kuigi ettevõte rikkus seadusi, tagas massiivne lobitöö tipp-poliitikute abi

Ajal, mida leke käsitleb, tungis Uber agressiivselt maailma turgudele, isegi kui see tähendas töötajate õiguste, seaduste ja taksoeeskirjade rikkumist, ning tegeles kogu maailmas lobitööga, et veenda tipp-poliitikuid ettevõtte kasumlikkuses ja tagada, et riigid leevendaksid töö- ja taksoseadusi.