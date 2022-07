Hiina sarjas Taiwani asepresidendi osalemist Abe matustel

Peking peab isevalitsevat saart oma territooriumiks ja riigid, kellel on Hiinaga diplomaatilised suhted, väldivad tavaliselt ametlikku suhtlust Taiwaniga.

«Taiwan on osa Hiinast, mingit asepresidenti seal ei ole.»

Ta lisas, et Hiina valitsus on andnud protestinoodi Jaapani ametnikele Pekingi saatkonnas ja Tokyos.

Taiwani meedia kirjutas eile, et Lai võttis reisi ette president Tsai Ing-weni korraldusel. Ühe võimupartei seadusandja sõnul oli see «diplomaatiline läbimurre».

Ehkki Jaapan Taiwani ametlikult ei tunnusta, on kahe riigi suhted viimastel aastatel paranenud. Tokyo on annetanud saarele Covid-19 vaktsiine ja võtnud aina karmimalt sõna Hiina mõjuvõimu laienemise kohta.

Jaapani ametnikud püüdsid täna visidiidi tähtsust pisendada, välisminister Yoshimasa Hayashi ütles, et Lai külastas matuseid eraisikuna. Ta toonitas, et Jaapani ametlik positsioon Taiwani suhtes ei ole muutunud.

Taiwani meedia nimetas Abet kõige Taiwani-sõbralikumaks Jaapani peaministriks ja märkis, et ta jätkas saarele toetuse avaldamist Hiina sõjalise ja majandusliku surve ees ka pärast ametist lahkumist.

Hiinas on Abe pärand vastuolulisem, talle on ette heidetud Yasukuni pühamu külastamist, et avaldada austust sõjas hukkunud jaapanlastele, sealhulgas neile, kes mõisteti USA tribunalis süüdi sõjakuritegudes.