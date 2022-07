Lukašenka väitel valmistub NATO sõjaks Ida-Euroopas

«Töötatakse välja strateegilisi plaane Venemaa ründamiseks,» ütles Lukašenka ja väitis, et Lääs tahab rünnata Venemaad «läbi Ukraina ja läbi Valgevene».

Ta ütles, et arutas esmaspäeval Lääne vandenõud ka Vene presidendi Vladimir Putiniga, kes tungis 24. veebruaril kallale Ukrainale.

«Oleme sõjaväelised inimesed, meid valmistatakse ette sõjaks. Kuid peame tegema kõik, et seda sõda ära hoida,» ütles Lukašenka, soovitades armeel «püsirohi kuivana hoida».

«Ilmselt otsustasid äsja vermitud Põhja-Atlandi alliansi ristisõdijad ootamatult, et käes on õige hetk järjekordseks »viskeks itta«. Nad unustasid, kuidas sarnased kampaaniad nende ajaloolistele eelkäijatele lõppesid,» ütles ta.

Lukašenka väitis ka, et lääneriigid avaldavad Valgevenele nii sõjalis-poliitilises kui ka majandus- ja teabevaldkonnas üha suuremat survet.

«Massiline surve on viinud selleni, et osa meie liitlasi KJLO-s ja SRÜ-s on kahjuks, pehmelt öeldes, äraootaval seisukohal. Kuid samal ajal ei ole Valgevene poliitika kõikunud, peame läbirääkimisi riikidega, kes austavad meie arvamust ja meie huve,» ütles president.