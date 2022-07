KOHALIK VAADE ⟩ Puhkajat vanaviisi tervitavas Lääne-Ukrainas peidavad sõja kombitsad end inimeste peas

Pojal oli õigus. Selles kohe Rumeenia piiri ääres asuvas Lääne-Ukraina külas on lehmad, mitte sõda. Täpselt nii nagu eelmiselgi aastal – kukk kireb, kits mökitab, lehm ammub ja taevas lendavad linnud. Vähesteks välisteks muutusteks on lammutatud või tühjad blokkpostid, paar korda nädalas kõlavad õhuhäired ning pisut hõredam liiklus.

Uudis suurest kütusepuudusest jõudis Eestissegi, olin selle pärast enne kohale jõudmist väga hirmul, kuid tegelikult on sündinud järjekordne Ukraina ime. Kütust müüakse vaid igas neljandas tanklas – ja pisut hiljem juba igas teises tanklas –, kuid kõik sõidavad nagu muiste. Vaid paar meest õlitamata ketiga jalgratastega on vihjeks, et mõni on oma harjumusi muutnud. Kuuldavasti sai hullem mööda tänu Leedust voorivatele kütuseveokitele.