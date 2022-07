ÜLEVAADE ⟩ Biden läheb naftakriisi valguses saudidega suhteid soojendama

Bideni Lähis-Ida ringkäik saab alguse Iisraeli ja Palestiina liidrite vastuvõtuga. Suurem tähelepanu on aga keskendunud nädalavahetusel Saudi Araabias Jiddah’s toimuvale Araabia liidrite kohtumisele, kus Biden kohtub silmast silma ka saudide de facto juhi kroonprints Muhammad bin Salmaniga.

Visiit määrab, kas Biden suudab siluda regionaalseid suhteid ja kindlustada naftaturgude stabiliseerumise. Tegu on riskantse sammuga, sest see on toonud palju kriitikat.