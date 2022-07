Twitter kaebas Elon Muski kohtusse

USA Delaware'i osariigis esitatud hagis nõutakse tungivalt, et kohus kohustaks miljardäri suhtlusvõrgustiku ostutehingut lõpule viima, väites, et ükski rahaline hüvitis ei suuda tema tekitatud kahju heastada.

Musk ja Twitter on olnud eriarvamusel selle üle, kui paljud sotsiaalmeediaplatvormi kontod on liba- ja rämpskontod. Muski hinnangul pole Twitteri esitatud andmed taoliste kontode kohta usaldusväärsed. Juristid tõid välja, et Musk on üritanud teavet saada pea kaks kuud järjest.