Biden alustab USA presidendina esmakordset Lähis-Ida visiiti

USA president on reedel Jiddah's, mida peetakse kogu ringkäigu tulipunktiks, kus ta kohtub teiste seas Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmaniga. Seoses Saudi ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrvamisega 2018. aastal on Biden varem nimetanud Saudi Araabiat «paariariigiks».

Air Force One võtab muuhulgas ette erakordse otselennu juudiriigist Saudi Araabiasse. Saudi Araabia juudiriiki ei tunnusta.

Enne seda kohtub Biden Iisraeli juhtidega, kes soovivad laiendada koostööd Iraani vastu, aga samuti Palestiina liidritega, kes on pettunud Washingtoni suutmatuses ohjeldada Iisraeli agressiooni.

Kahe nädala eest Iisraeli peaministri kohusetäitjaks saanud Yair Lapid ütles, et kõnelus «keskendub ennekõike Iraani küsimusele».

Kohe pärast Bideni maandumist on Iisraeli sõjaväel kavas näidata talle oma uut droonivastast laserit, Iron Beam süsteemi, mis on Iisraeli sõnul ülioluline Iraani mehitamata õhusõidukite vastu võitlemisel.

Iisrael rõhutab, et teeb kõik, mis on vajalik Iraani tuumaambitsioonide nurjamiseks, ning on kindlalt vastu 2015. aasta tuumakokkuleppe taastamisele, mis leevendaks Teheranile kehtestatud sanktsioone.