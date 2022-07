IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Lõunaukrainlasi kutsutakse vastupealetungi valguses alalt lahkuma

Ukraina sõdurid. Foto on illustratiivne.

UKRAINA PÄEVIK 12.07: Vene sõjaväe initsiatiiv on vähenenud, jäädes hetkel Harkivi, Slovjanski ja Bahmuti suunale. Mujal on positsioonivõitlus ja kaudtulelöögid. Võimalik, et ka ukrainlaste täppistulestik vene üksuste tagalavarustusele hakkab vaikselt mõju avaldama.