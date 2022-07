Protestijad tungisid Sri Lanka peaministribüroosse

Wickremesinghe ütles telepöördumises, et andis julgeolekujõududele käsu kord taastada, aga paistab, et sõdurid taandusid rahvahulga ees ning jätsid väravad protestijatele lahti.

«Ma andsin sõjaväekomandöridele ja politseiülemale käsu teha mis vaja, et kord jalule seada,» ütles Wickremesinghe.

«Me ei saa põhiseadust puruks rebida. Me ei saa lasta fašistidel võimu võtta. Me peame tegema lõpu sellele fašitlikule ohule demokraatiale,» ütles Wickremesinghe ja lisas, et protestijad peavad andma hõivatud valitsushooned taas riigi käsutusse.