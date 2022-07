Hispaania praeb põrgukuumuses

Hispaania on palavuses äganud juba eelmisest nädalavahetusest alates ja kuumalaine peaks kestma pühapäevani.

Ka Prantsusmaad ja Portugali vaevab kuumalaine, mis on toonud mitmel pool kaasa metsapõlengud.

Hispaania riiklik ilmateenistus Aemet ütles, et mõnes piirkonnas on ilm lämmatav. Eriti hull on olukord lõunas Andaluusias, edelas Extremaduras ja Galicias riigi loodenurgas.