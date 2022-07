Zelenskõi peab kaaluma samasooliste abielude legaliseerimist Ukrainas

Petitsioonil on üle 28 000 allkirja, mis tähendab, et president Volodõmõr Zelenskõil on 10 päeva aega petitsioonile vastata.

Kõik petitsioonid Ukrainas, mis koguvad üle 25 000 allkirja, lähevad automaatselt presidendi kaalumisele. See ei garanteeri siiski mingeid muudatusi kehtivas seaduses ja pole selge, kas härra Zelenskõi teeb samsooliste abielu legaliseerimiseks ettepaneku.

Homoseksuaalsus ei ole Ukrainas küll ebaseaduslik, kuid samasooliste abielu ja tsiviilpartnerlust riigis ei tunnustata.

See on tekitanud probleeme LGBTQ-inimestele, kes on pärast Venemaa sissetungi astunud sõjaväeteenistusse. Kui sureb samasoolisega suhetes olev inimene, ei saa Ukraina seaduste kohaselt tema partner tema surnukeha kätte ega teda matta.

Veebipetitsiooni üks lööklausetest on seetõttu: «Praegu võib iga päev olla viimane.»

«On oluline, et LGBTQ-inimestel oleks õigus näha oma partnerit ja saada tema surnukeha surnukuurist kätte ning vajadusel taotleda ka hüvitist,» ütles Kiievi Pride'i meediakommunikatsioonijuht Oksana Solonska BBC-le.

«Kõikidel abielupaaridel on need õigused. Me loodame tõesti, et samasooliste abielu legaliseeritakse, et inimesed saaksid teineteise eest hoolitseda,» lisas Oksana.

Kuigi Ukrainas on tehtud mõningaid jõupingutusi LGBTQ-inimeste kaitsmiseks nagu 2015. aastal vastu võetud diskrimineerimisvastane seadus kannatab riigi LGBTQ-kogukond homofoobia, sallimatuse ja vägivalla all.

2013. aastal toimus Kiievis protestidest hoolimata riigi esimene ametlik Pride'i marss, mis pidi toimuma juba sellele eelneval aastal, kuid jäi ära pärast seda, kui paremäärmuslaste kogunemine ähvardas osalejaid.

2018. aastal ründasid aktiviste Kiievi transsooliste meeleavaldusel paremäärmuslased.

Riskidest hoolimata on Pride'i paraad populaarsus kasvanud ja eelmisel aastal osales korraldajate hinnangul pealinna marsil üle 7000 inimese.

Kiievi rahvusvahelise sotsioloogiainstituudi poolt mais läbi viidud küsitluse kohaselt on viimase kuue aasta jooksul inimeste arv, kes suhtuvad LGBTQ kogukonda negatiivselt vähenenud 60,4 protsendilt 38,2 protsendile.