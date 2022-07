ÜRO uuring: Ukraina põgenikud loodavad kiirelt kodumaale naasta

ÜRO pagulasamet (UNHCR) leidis, et Venemaa kallaletungi eest välismaale põgenenud on oma tuleviku pärast alaliselt mures ega tunne, et saavad pikaajalisi plaane teha.

«Kolmandik ukrainlasi on olnud sunnitud kodudest põgenema. See on suurim põgenikekriis maailmas,» teatas UNHCR, lisades, et pea 16 miljonit inimest vajab hädasti humanitaarabi ja kaitset.