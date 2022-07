Läti koalitsioon kiitis heaks riigikaitseteenistuse loomise

Riigikaitseteenistuse kehtestamise kohta on palju vastamata küsimusi ja kaitseministeerium jätkab tööd, et selgitada inimestele, kuidas nad saavad Läti julgeoleku tugevdamisse panustada, ütles peaminister valitsuse istungi järel.

Kariņš märkis, et kohustuslik teenistus tuleb kehtestada, kuna Lätil on vaja demokraatia ja vabaduse kaitsmiseks suuremat jõudu.

Kaitseminister Artis Pabriks ütles juuli algul, et arvestades Venemaast lähtuvat ohtu ja vajadust parandada värbamissüsteemi, teeb kaitseministeerium ettepaneku taastada kohustuslik riigikaitseteenistus.

Praegune süsteem on ajale jalgu jäänud, ütles minister, lisades, et reform on vajalik, sest Venemaalt ei tasu oma käitumise muutmist oodata.