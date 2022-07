ÜLEVAADE ⟩ Suvine koroonalaine tõstatab Euroopas taas jutu piirangutest

Esimesena taastas siseruumides maski kandmise kohustuse uue viiruspuhangu tõttu eelmisel nädalal Küpros, kes oli selle alles kuu varem tühistanud, vahendas Euronews. Sama mõtet kaalub nüüd Kreeka, kus nakatumine on Ateena kõrval kasvanud ennekõike puhkajate seas populaarsetel saartel.

Kui mujal Prantsusmaal praegu veel soovitatakse taas ühistranspordis maski kanda, siis Vahemere ääres asuva Nice’i linnavõim kohustas nädal tagasi ühistranspordis maski kandma. Paar päeva hiljem tühistas kohus aga BFMTV andmeil otsuse, viidates, et olukord piirkonnas ei õigusta ülejäänud riigist karmima asjakorralduse sisseseadmist.

«Omikrontüve alamvariandid nagu BA.4 ja BA.5 jätkavad nakkuslainete, hospitaliseerimise ja surmade põhjustamist maailmas,» hoiatas üleeile Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus, kelle sõnul tähendab kahanenud testimine, et viirustüvede ja Covid-19 haiguse kulu muutumisest on kehvem ülevaade. «Viirus levib vabalt ja riigid ei halda oma võimekust arvestades haigust tõhusalt.»