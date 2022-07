Lisaks Ungarile ja Poolale sai õigusriigiraportis sugeda ka Prantsusmaa

«Venemaa sõda Ukrainas on järjekordne meeldetuletus sellest, kui tähtis on meie töö õigusriigi säilitamisel ja edendamisel ELis ja kaugemal,» lausus kolmandat aastat välja antava raporti esitlusel Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse volinik Věra Jourová. «Saame jääda usaldusväärseks ainult siis, kui meie enda asjad on korras.»