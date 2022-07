KOHALIK VAADE ⟩ Hispaania konservatiivide taassünd kuulutab raskeid aegu valitsevatele sotsidele

Veel suurem muutus on see, et kehvad ajad on valitseval Sotsialistlikul Parteil (PSOE). Erakonna edumaa konkurentide ees kuivas kokku juba kevadel, vähem kui kuu eest saadi ka valus kaotus Andaluusias, mis on Hispaania regioonidest suurim ning enam kui 35 aastat oli vankumatult sotsialistide võimu all.