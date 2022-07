Leedu lubas tagada EL-i sanktsioonide tõhusa kohaldamise

Ministeerium tervitas Euroopa Komisjoni (EK) kehtestatud meetmeid, et takistada Venemaal kehtivatest sanktsioonide alla kuuluvate kaupade EL-i ekspordipiirangutest kõrvale hiilimast, kuid tõi välja, et varasemad suunised, mis lubasid täielikult keelata nende kaupade transiidi Kaliningradi, olid kõige vastuvõetavamad.

«EK antud selgituses on selgelt kirjas, et liikmesriikidel on juriidiline kohustus tagada, et EL-i sanktsioonidest ei hiilitaks kõrvale. Seetõttu tagab Leedu sanktsioonide tõhusa rakendamise jälgides hoolikalt, et Venemaa ei üritaks transiidivõimalusi kuritarvitada,» seisis ministeeriumi avalduses.