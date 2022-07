USA kiitis Euroopa Komisjoni Kaliningradi transiidi otsust

«Teretulnud on ka sanktsioonide rakendamine EL-i liikmesriikide poolt vastavalt suunistele,» seisis avalduses.

Avalduses rõhutatakse, et «nn Kaliningradi blokaadi praegu ei ole ja seda ei ole kunagi ka olnud,» inimesed, humanitaarabi ja muud kaubad saavad enklaavi vabalt siseneda.

Leedu seimi julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimees Laurynas Kasčiūnas märkis, et Euroopa Komisjoni sanktsioonidealuse kauba transiidi luba läbi EL-i riikide Venemaa Kaliningradi oblastisse oli oodatav.

Ta ütles, et teinuks Leedu otsuse üksi, olnuks see teistsugune, kuid EK tõlgendus on kompromiss.