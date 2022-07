Saksamaa sotsiaaldemokraadid plaanivad Schröderi erakonnast välja visata

Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) Hannoveri haru korraldas istungi, et arutada üle kümne Schröderi liikmesuse vastu esitatud kaebuse. Otsuseni loodetakse jõuda kolme nädala jooksul.

Schröder on «otsustanud, et tema rahaline ja isiklik sõltuvust Putinist on olulisem kui tema pühendumus SPD-le või oma kantsleriaja pärandile», ütles erakonna kõrge liige Thomas Kutschaty päevalehele Rheinische Post.