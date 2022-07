Läti venelased ei poolda Ukraina-Venemaa sõja valguses kumbagi tülipoolt

Küsitluste andmed näitavad, et sõltuvalt pere suhtluskeelest – ainult läti, ainult vene või mõlemast – erinevad pea kõigis küsimustes arvamused oluliselt. Teadlased jõuavad järeldusele, et segapered võivad olla lätlaste ja vene vähemuse vahel vahendajaks. Siiski on selge trend, et Läti noorema põlvkonna vene keelt kõnelevate inimeste mõtted on nende vanemate ja vanavanemate seisukohtadest väga erinevad.