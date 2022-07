SAS: pilootide streik seab ohtu lennufirma püsimajäämise

Lennufirma on tühistanud üle 2500 lennu, millest on mõjutatud 270 000 reisijat.

Firma plaanib kaasata 9,5 miljardit Rootsi krooni lisakapitali, kuid märkis, et lühiajalises plaanis on kohustuste täitmiseks piisavalt vahendeid ka ilma lisakapitalita. Streigi jätkudes võib olukord aga muutuda.

Käesolev suvi on kujunemas lennundussektorile raskeks. Lennufirmad ja lennujaamad koondasid Covid-19 pandeemia puhkedes suure osa oma töötajatest, kuid on nõudluse taastudes avastanud, et töökäsi on puudu ja nende leidmine raske.