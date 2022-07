Biden: USA ei lase Iraanil tuumarelva soetada

«Ühendriigid rõhutavad, et selle lubaduse lahutamatu osa on kohustus mitte kunagi lasta Iraanil soetada tuumarelva, ja et ta on valmis kasutama kõiki oma riigvõimu elemente, et seda kindlustada,» seisab tekstis, millele kirjutasid Jeruusalemmas alla Biden ja Iisraeli peaminister Yair Lapid.