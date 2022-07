IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Kuidas näeksid välja läbirääkimised sõjakurjategijatega ja mida neil läbi räägitaks?

Niimoodi üritavad sõjakurjategijad vastata oma läbikukkumisetele sõjas Ukraina vastu - kümned hävitatud moonalaod ja juhtimispunktid, demilitariseeritud armeekindralid ja tervete staapide juhtivvkoosseisud - see kõik ei saa mitte tekitada kallaletungijates tuska, kuna nende pealetungikatsed on nurjatud. Vastulöögi sihtmärgina kasutatakse kaitsetuid, nagu tervisekeskusesse kiirustanud väikelapsega ema. Kogu arvestus on üles ehitatud sellele, et tsiviiliseeritud maailmas on inimelul suur väärtus.