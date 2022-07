INTERVJUU ⟩ Sloveenia kaitseekspert: pidasime Balti riikide juttu Vene ohust alati liialduseks

Me kunagi ei uskunud [et Venemaa võiks alustada sõda]. Mõtlesime alati, et inimesed Balti riikidest ja ka Poolast liialdasid Venemaa negatiivset stsenaariumi. Arvasime, et asi pole nii halb. Samal ajal olime väga mures Bosnia ja Kosovo pärast. Ühise riigi kogemuse ja selle tõttu, et kõneleme üksteise keeli, oleme tundlikumad, meil on sealt kandist rohkem sisserändajaid, nii et see on loogiline. Kuid me selgelt alatähtsustasime seda [Venemaa rünnaku] stsenaariumi. Nii ka mina.