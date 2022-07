Volinik: EL võtab järgmistes sanktsioonides sihikule Vene kulla

EL on kiitnud seni heaks kuus sanktsioonipaketti Venemaale. Viimane võeti vastu juunis ja see keelas suurema osa naftaimpordist.

Nüüd uurib EL võimalusi määrata sanktsioonid režiimi kullale, mis on Venemaa jaoks tähtis ekspordiartikkel, ütles Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič Prahas.

«Niipea kui me liikmesriikide tasemel kokkuleppele jõuame, avaldame selle,» lisas ta enne Euroopa asjade ministrite mitteametlikku kohtumist, mille korraldas eesistujariik Tšehhi.

Sanktsioonid keelaksid Venemaalt kulla ekspordi, milles leppisid juunis kokku ka G7 riigid.

Praha kohtumisel osalev Ukraina asepeaminister Olga Stefanišõna kannustas ELi juba neljapäeval uusi sanktsioone jõustama.

«Seni ei sunni miski Venemaad oma kuritegude eest vastutust tundma,» ütles ta.

«Me loodame, et järgmisel, seitsmendal paketil on tugev piirav potentsiaal ning see võetakse vastu viivitusteta ja nii ruttu kui võimalik.»

Šefčovič lisas, et EL püüab ka sulgeda kõik teed, mida kasutatakse sanktsioonidest möödahiilimiseks.

«See on muidugi väga keeruline mehhanism, nii et ei piisa ainult sanktsioonide kehtestamisest, vaid me peame ka kontrollima, jälgima ja sulgema kohad, mis loovad mingid väljapääsuplatvormid,» ütles ta.

Šefčovič tõrjus väiteid, et ELi liikmesriigid on Ukraina abistamisest väsinud.

«Ma ei ole kunagi näinud nii tugevalt demonstreeritud ühtsust ja kõigi liikmesriikide püüdeid leida kõikvõimalikke reserve, olgu siis finantsabi või relvatarned,» ütles volinik.