Riia punamonumendi lammutamine maksab mitu miljonit eurot

See on esialgne hinnanguline summa ning tööde täpne maksumus selgub pärast töövõtja valimist ja lammutuslepingu sõlmimist. Vahendid selleks eraldatakse kohaliku omavalitsuse reservfondist, kuid omavalitsus loodab, et raha tuleb ka riigieelarvest, vahendab Läti ringhääling.

Teostatud on juba demonteerimise uuringud ja selle kavand, milles selgub, et monument on kujundatud metallkonstruktsioonina, millel on nurga all olevad vardad ja mitme tuhande tonni betooniga täidetud kinnitusvõrk.