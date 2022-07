Kuni 47 kraadi! Edela-Euroopa ägab kuumalaine käes

Hispaanias, Portugalis ja Prantsusmaal võitlevad tuhanded tuletõrjujad metsa- ja maastikupõlenguga. Tulekahjusid on ka kaugemal põhjas, Suurbritannias, kus lähipäevadeks prognoositakse «äärmist kuumust» ning Iirimaa meteoroloogide sõnul on oodata Vahemere-stiilis suvetemperatuure.

Edela-Euroopat haardes hoidev kuumalaine on juba teine viimaste nädalate jooksul. Teadlased süüdistavad toimuvas kliimamuutust ja hoiatavad, et äärmuslik ilm on muutumas sagedasemaks ja intensiivsemaks.

Põhja-Portugalis Baiaos lõõmav maastikupõleng. Foto: HUGO DELGADO/EPA/Scanpix

Portugali kesk- ja põhjaosas olid reedel viis piirkonda «punases tsoonis» seoses kuumalainega. Nelja suurt maastikupõlengut kustutab üle 2000 tuletõrjuja.

Neljapäeva õhtuse seisuga olid Portugali põlengud nõudnud ühe inimelu, umbes 60 inimest on saanud kannatada. Põlengute eest on evakueeritud ligi 900 inimest ning mitukümmend majapidamist on kas täielikult hävinenud või kahjustada saanud.

Maastikupõlengud on sel aastal laastanud Portugalis ühtekokku umbes 30 000 hektarit, mis on suurim territoorium alates 2017. aastast.

Maastikupõlengud on jõudnud ka Euroopa suurima liivadüüni Dune du Pilat'i lähistele. Taamal paistab metsade kohal paks must suits. Foto: UGO AMEZ/SIPA/Scanpix

Prantsusmaa edelaosas on maastikupõlengud alates teisipäevast laastanud umbes 7300 hektarit ja sundinud evakueerima 10 000 inimest, paljud neist olid suvepuhkust veetmas.

Üks tulekahjudest lõõmab Euroopa suurima liivadüüni ja turismimagneti Dune du Pilat'i lähedal.

Neljapäeval mõõdeti juuli kuumarekord - 47 kraadi. Hispaania keskosas tõusis õhutemperatuur 45,4 kraadini. Reedel ulatus õhutemperatuur Portugalis 41 ja mitmes Hispaania piirkonnas 44 kraadini.

Lõuna-Prantsusmaal mõõdeti neljapäeval 38 kraadi sooja ning reedel tõusis temperatuur 40 kraadini.

Briti meteoroloogiateenistuse teatel on 50-protsendine tõenäosus, et õhutemperatuur tõuseb esmaspäeval või teisipäeval 40 kraadini, ning 80-protsendine tõenäosus, et ületatakse senine rekord - 2019. aastal mõõdetud 38,7 kraadi.

Iiri meteoroloogid andsid pühapäevaks, esmaspäevaks ja teisipäevaks «erakordselt sooja ilma» hoiatuse. Oodata on 25-30 soojakraadi.

Esmaspäeval võib temperatuur tõusta isegi 32 kraadini, mis jääb napilt alla 1887. aastal mõõdetud rekordilisele 33,3 kraadile.