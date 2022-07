Mehhiko võimud tabasid FBI 10 kõige tagaotsitavama isiku nimekirja kuuluja

2013. aastal aga andis Mehhiko kohus korralduse ta vabastada pärast 28 aastat vangistust. See samm vihastas Ühendriikide võime.

See juhtum paiskas USA ja Mehhiko suhted kriisi ning mõlema riigi narkovastase võitluse agentuuridel kulus aastaid suhete parandamiseks ja usalduse taastamiseks.

FBI teatel on Caro Quintero eriti ohtlik.

Teda on süüdistatud ka praeguseks tegevuse lõpetanud Guadalajara narkokartelli kaasasutamises.

«Ma ei röövinud, ei piinanud ega tapnud teda,» ütles ta, lisades, et soovib elada rahus.

Eelmisel aastal otsustas Mehhiko kohus, et Caro Quinterot saab USAle välja anda, kui ta tabatakse. Otsusega lükati ka tagasi tema advokaatide apellatsioon, milles rõhutati, et mees on juba oma kodumaal süüdi mõistetud.