Kiiev: Venemaa kasutab Euroopa suurima tuumajaama ala rünnakuteks

Dnepri jõe kaldal Ukraina kaguosas asuv Zaporižžja tuumajaam on olnud Vene vägede kontrolli all alates sõja esimestest nädalatest, kuigi seal on endiselt tööl ukrainlastest personal.

Ukraina tuumaagentuuri Energoatom president Petro Kotin ütles eile teleintervjuus, et olukord on «äärmiselt pingeline» ning tuumajaam on praegu kuni 500 Vene sõjaväelase kontrolli all.

«Okupandid on toonud oma masinad sinna, seal hulgas raketisüsteemid, millest nad on juba tulistanud Dnepri jõe teist kallast ja Nikopoli territooriumi,» ütles ta.

«Nad kontrollivad füüsiliselt perimeetrit. Okupantide rasketehnika ja veokid relvade ja laskemoonaga on Zaporižžja tuumajaama territooriumil.»

«Surve okupantide lahkumiseks jaama territooriumilt on ebapiisav,» lisas ta, kritiseerides seejärel Rahvusvahelist Aatomienergiaagentuuri (IAEA).

«IAEA mängib mingeid poliitilisi mänge, balansseerides Venemaa ja Ukraina vahel,» ütles ta.

IAEA on teatanud, et peab oluliste hooldustööde tegemiseks tehast külastama.

Ukraina pole sellega nõus ning Energoatom väidab, et IAEA visiit tuumajaama tähendaks üksnes sealsete «tuumaterroristide» okupatsiooni legitimeerimist.

IAEA juht Rafael Grossi rõhutas neljapäeval taas külaskäigu tähtsust «oluliste ohutus-, turva- ja kaitsemeetmete läbiviimiseks».

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur ei ole saanud Zaporižžja tuumajaama külastada alates Venemaa kallaletungi algusest Ukrainale 24. veebruaril.