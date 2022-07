USA: Ukrainale tarnitud relvade smugeldamise kohta pole mingeid märke

«Tõttöelda olen ma üpriski kindel, et ukrainlased kasutavad relvi, mida me neile pakkunud oleme. Me ei ole näinud mingeid märke, nagu oleks need relvad läinud kuhugi mujale kui venelaste vastu võitlemiseks,» ütles ametnik pressikonverentsil.

Ta lisas, et pole ilmnenud ka märke relvade sattumisest kellegi muu kui Ukraina relvajõudude kätte.

Sõjaväeametniku sõnul on USA saatnud Ukrainale kolmanda partii HIMARS mitmiraketiheitjaid, kuid nende kasutamise kohta tal infot ei olnud.

«Tean, et nad kasutavad esimest kaheksat, aga ei tea, mida nad on teinud viimase neljaga. Me oleme need ukrainlastele saatnud, aga ma ei tea, kes need on juba kohale jõudnud,» ütles ta.