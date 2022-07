ÜRO: Haiti jõuguvägivalla klaarimisel on sadu tsiviilohvreid

ÜRO inimõiguste büroo (OHCHR) andmetel on relvastatud jõuguliikmed kasutanud seksuaalset vägivalda, sealhulgas 10-aastaste laste grupiviisilist vägistamist, et terroriseerida ja karistada inimesi, kes elavad rivaalide kontrolli all olevatel aladel. Teatatud on ka lastejõukude värbamisest.