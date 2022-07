Põhja-Makedoonia kiitis heaks kompromissi ELiga ühinemise kohta

Ettepanekule avaldas toetust 68 rahvasaadikut 120st, nende seas 61 vasakpoolse koalitsiooni seadusandjat ja väikesed albaanlaste parteid. Opositsioonisaadikud boikoteerisid hääletust.

Prantsuse president Emmanuel Macron käis läinud kuul välja ettepaneku, mille kohaselt peaks Põhja-Makedoonia muutma põhiseadust, et tunnustada bulgaarlaste vähemust, kaitsta vähemuste õigusi ja keelata vihakõne, nagu seda on nõudnud ELiga 2007. aastal liitunud Bulgaaria.

Macron on rõhutanud, et ettepanekus ei seata kahtluse all makedoonia keele olemasolu ja leppeni jõudmine «tähendab kompromisse ja tasakaalu leidmist».

Põhiseaduse muutmisest võib kujuneda aga ületamatu väljakutse, kuna selle jaoks on vaja parlamendi kahekolmandikulist enamust. Peamine opositsioonipartei VMRO-DPMNE ja selle liitlased, kellel on ühtekokku 46 mandaati, on teatanud, et ei nõustuks sellega mitte mingil tingimusel.

Võimukoalitsioon peab ettepanekut mõistlikuks kompromissiks, mis ei sea ohtu riiklike huve ega makedoonia rahva identiteeti. Opositsioon peab seda reetmiseks, millega antakse järele Bulgaaria väidetele Põhja-Makedoonia ajaloo, keele, identiteedi ja kultuuripärandi kohta.

«See on roim terve rahva vastu. Nii ränka viga ei ole alates iseseisvumisest veel tehtud,» ütles VMRO-DPMNE seadusandja Aleksandar Nikoloski.