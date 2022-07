Läti-Vene piiripunktis ootab 850 veoautot

Läti-Valgevene piiripunktides on veoautode järjekorrad märgatavalt lühemad, seal on neid ootel umbes 150–200.

Kui enamiku sanktsioonide alla langenud kaupade üleminekuperiood on juba lõppenud ja vedajad peavad teadma, et neid kaupu Venemaale ei lubata, põrkuvad tolliametnikud senini katsetega Venemaale keelatud kaupa viia, vahendas TV3.

«Lootsime väga, et üleminekuperioodi lõppemisega 10. juulil, kui teatud kategooriaid kaupu veel eksportida sai, vähenevad järjekorrad oluliselt, kuid meie ootused ei täitunud. Iga päev selgub mõlemas suunas lasti kontrollides, et sanktsioonidest üritab mööda hiilida 14–15 sõidukit,» rääkis tollipunkti ülem Irina Golubeva.

Golubeva sõnul üritati näiteks 11. juulil viia Venemaale suures koguses puidugraanuleid ning mobiiltelefone. Ta lisas, et tööd raskendab see, et sida Venemaa tollitöötajatega on katkenud.