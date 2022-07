Vene väed jätkavad Ukraina Maosaare pommitamist

«Vaenlane otsib jätkuvat võimalusi, et veenda meid oma võimsuses. Ja mida muud ta teha saabki, kui aeg-ajalt Maosaare pommitamiseks välja lennata, püüdes veenda vähemalt omasid, et see on nende oma ja nad kuidagi kontrollivad seda,» lausus Humenjuk.

«Üritatakse ka koguda luureandmeid, kas sinna on paigutatud garnison, mida saaks hävitada. Aga praegu annavad nad lööke omaenda sinna jäetud tehnika pihta.»

Humenjuk kommenteeris ka teavet Ukraina relvajõudude edenemisest Hersoni oblastis.

«Edenemine toimub ja need, kes sellega seotud on, teavad, kus ja kui palju. Selles protsessis osalejad tsiviilelanikkonna poolelt juba teavad ja järgivad meie vaikimisrežiimi. Oleme neile tänulikud. Veel veidi ja teeme teatavaks, millised asulad ja territooriumid on vabastatud,» ütles ta.

30. juunil kinnitas Venemaa vägede väljaviimist Maosaarelt, mille vallutas 24. veebruaril – sõja alguses.

Venemaa lahkus Maosaarelt tõenäoliselt garnisoni eraldatuse ja selle kasvava haavatavuse tõttu Ukraina rünnakute ees, mitte aga «hea tahte žestina», nagu ta väidab, kinnitas Briti luure oma ettekandes.

Kogu okupatsiooniaja jooksul kandis Vene vägi saarel varustuse ja isikkoosseisu osas suuri kaotusi.

Saarelt taandumise eelõhtul ründasid Ukraina raketi- ja suurtükiüksusted taas vaenlase Maosaare positsioone.