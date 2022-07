Medvedev: NATO keeldumine Krimmi Venemaa omaks tunnistada on süsteemne oht

«See on otsene ja ilmne oht, eriti Krimmiga juhtunu kontekstis. Krimm naasis Venemaale. Kui mõni teine ​​riik, olgu selleks Ukraina või NATO maad, usub, et Krimm pole Venemaa, on see meie jaoks süsteemne oht,» ütles Medvedev Volgogradis kohtumisel sõjaveteranidega.

«Kui selline riik kuulub meie suhtes vaenulikku blokki ja ma ei meenutanud asjata NATO riikide strateegiliste tuumajõudude sihtmärke, siis meie jaoks on see oht püsiva iseloomuga,» lausus ekspresident.

«Pean silmas, et igal riigil on õigus enesekaitsele. Seejuures on riigil õigus ka ennetavale enesekaitsele. Seda tuleb meeles pidada. See ei ole ainult vastus kellegi vaenulikule tegevusele. Need on ka ennetavad sammud, meetmed sõjaohu kõrvaldamiseks,» lausus julgeolekunõukogu aseesimees.