Läti siseministeerium plaanib pikendada eriolukorda Valgevene piiril

Siseministeerium teatas, et alates 2021. aasta 10. augustist on ära hoitud 6777 inimese ebaseaduslik piiriületus.

Oluline tegur, millega arvestada, on Venemaa alustatud sõda Ukrainas, mida toetab ka Valgevene. Seetõttu on põhjust olla Läti-Valgevene piiri ebaseaduslike ületuste arvu vähenemise suhtes ettevaatlik, leiab ministeerium.

Samuti on oluline märkida, et Poola on lõpetanud alalise tara ehituse Valgevene piirile ning Leedu-Valgevene piirile juba rajatakse sellist tara. Leedu on pikendanud eriolukorda 15. septembrini.