INTERVJUU ⟩ Leedu ekspert: Venemaa tajub end Kaliningradis haavatavana

Te kirjutasite mullu novembris, et Venemaa jaoks võib olla avanenud sobiv hetk rünnata Ukrainat, mille vallutamist Kreml nägi enda nn peaauhinnana. Kahjuks osutus teie prognoos tõeseks. Kas lääs alahindas Venemaa valmisolekut otseseks vastasseisuks ja kas me teeme seda endiselt?

Ma arvan, et sõda Ukrainas on juba näidanud, et Venemaa on valmis nii psühholoogiliselt kui ka sõjaliselt ja materiaalselt, et korraldada täiemahuline rünnak iga suveräänse riigi pihta.